وزير الدفاع العراقي يزور كوريا الجنوبية لمناقشة شراء مروحية «سوريون»

يجري وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، زيارة إلى كوريا الجنوبية، لمناقشة شراء مروحية “سوريون”.

وحسب وكالة يونهاب، سيجري الوزير العراقي محادثات مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي “شين وون-سيك”، لمناقشة شراء مروحية محلية الصنع من طراز “KUH-1” باسم “سوريون”.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع: إن الوزيرين سيجريان محادثات اليوم الأربعاء، حيث يهتم العراق بشراء المروحية “سوريون”.

وأضاف المسؤول: يبدو أن غرض زيارة الوزير “العباسي” إلى كوريا الجنوبية مباشرة بعد زيارة الجنرال العراقي هو اتخاذ قرار نهائي بشأن شراء مروحية “سوريون”.

وكان قائد سلاح الطيران للجيش العراقي الفريق الطيار الركن “سمير زكي حسين المالكي” زار كوريا الجنوبية في الفترة من 4 إلى 7 مارس لتفقد مروحية محلية الصنع.

ههذا وتم تطوير مروحية “سوريون” من قبل شركة كوريا للصناعات الفضائية في عام 2012 لتحل محل أسطول الجيش القديم من طائرات الهليكوبتر من طرازي “UH-1H” و”500MD”، وقد دخلت الخدمة من قبل الجيش كطائرة هليكوبتر متعددة الاستخدامات ومركبة إسعاف جوية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية، ناقشت تصدير “سوريون” مع العديد من الدول، بما في ذلك العراق وإندونيسيا وتايلاند، منذ منتصف عام 2010، ولكن لم يتم إبرام أي عقد بعد.