وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة يبحثان في تشاد تعزيز التعاون

قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم السبت، بزيارة إلى جمهورية تشاد، رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ونخبة من الضباط والمستشارين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الزيارة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة وخاصة دول الجوار لما لها من أهمية كبيرة لدعم أمن واستقرار البلاد.

وكان في استقبال الوفد الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد، ووزير الدفاع محمد ابالي صالح.

وتمحور اللقاء حول مناقشة أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

هذا وأكد الرئيس دبي خلال اللقاء بأن جمهورية تشاد تدعم السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.