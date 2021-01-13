وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان المقار والوحدات العسكرية ببلدية زوارة الكبرى

قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، رفقة رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية إلى بلدية زوارة حيت كان في استقبالهم عميد وأعضاء المجلي البلدي، وآمراء ومدراء القطاعات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية ومجلس الحكماء والأعيان، وعدد من الشخصيات العامة بالبلدية.

وعٌقد خلال الزيارة بقصر الضيافة بالبلدية اجتماع موسع بحضور كافة القيادات العسكرية والأمني.

وقام وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة والوفد المرافق لهما، بزيارة تفقدية لكافة المعسكرات والمقار والوحدات العسكرية ببلدية زوارة الكبرى والوقوف على إمكانياتها وجاهيزيتها.

#الاربعاء……….. #الموافق 13 يناير 2021 وصل صباح اليوم وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان… تم النشر بواسطة ‏ادارة الشؤون المعنوية للجيش الليبي‏ في الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠٢١