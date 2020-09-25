وزير الدفاع يأمر بحل كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء»

أمر وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد د. صلاح الدين النمروش، بحل كتيبتي “الضمان” و”أسود تاجوراء” وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر الجمعة.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد أعطى النمروش التعليمات باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار.

وزير الدفاع المفوض د. صلاح الدين النمروش يعطي تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين في حالة عدم الوقف الفوري… Gepostet von ‎وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني‎ am Freitag, 25. September 2020

يأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين كتيبتي “الضمان” و”أسود تاجوراء” منذ الساعات الأولى من فجر الجمعة بمنطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء.