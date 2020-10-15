وزير الدفاع يبحث في النيجر أوجه التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

أجرى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، رفقة رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية النيجر.

واستقبل رئيس جمهورية النيجر محمدو يوسوفو، وزير الدفاع ورئيس الأركان، وبحث معهما سبل التعاون العسكري بين البلدين، ومكافحة الإرهاب.

كما عقد النمروش والحداد اجتماعاً مع وزير الدفاع وقادة الجيش النيجري.

وتهدف الزيارة إلى استعراض مجالات التعاون العسكري بين البلدين وكذلك بحث تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع.