وزير الدفاع يبحث في مالطا تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات

قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الجمعة، بزيارة مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون التي تعني بشؤون الدفاع بجمهورية مالطا.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن الزيار تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ونظيراتها من وزارات الدول المجاورة والمقابلة.

وكان في استقبال النمروش، وزير الداخلية المالطي بويرون كاميلاري، والعميد جيفري كورمي قائد القوات المسلحة المالطية، حيث رحب كاميلاري بوزير الدفاع المفوض والوفد المرافق له.

من جانبه شكر وزير الدفاع المفوض دور مالطا في دعم أمن واستقرار ليبيا.

وناقش الوزيران المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحثا سُبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة في دعم البحرية الليبية في عمليات التدريب المختلفة وصيانة وعمرة القطع البحرية.

هذا والتقى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، أمس الخميس، بالعاصمة المالطية ڤاليتا وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو.

وتناول اللقاء مجريات ونتائج الحوارات السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق.

هذا وقد اتفق الطرفان على دعم كل الجهود التي من شأنها إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي وقت سابق أمس الخميس، وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني العاصمة المالطية ڤاليتا، وكان في استقباله وزير الدفاع المالطي بويرون كاميلاري.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.