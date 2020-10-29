وزير الدفاع يبحث في مالطا مجريات الحوارات السياسية ووقف إطلاق النار

التقى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، بالعاصمة المالطية ڤاليتا وزير الخارجية المالطي إيفارست بارتولو.

وتناول اللقاء مجريات ونتائج الحوارات السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق.

هذا وقد اتفق الطرفان على دعم كل الجهود التي من شأنها إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني العاصمة المالطية ڤاليتا، وكان في استقباله وزير الدفاع المالطي بويرون كاميلاري.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن الزيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.