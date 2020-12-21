وزير الدفاع يتفقد معسكري الزهراء والمعمورة

قام وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الإثنين، بزيارة معسكري الزهراء والمعمورة، رفقة رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد.

وتأتي الزيارة ضمن المساعي الحثيثة لوزارة الدفاع بهدف تطوير أداء المؤسسات العسكرية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

والتقى الوزير خلال الزيارة بالقيادات العسكرية في المنطقة لبحث فتح مراكز التدريب لتدريب وصقل القوات المساندة بمنطقتي الجفارة والزاوية ودمجها بالمؤسسة العسكرية.

كما التقى كذلك بعمداء بلديات منطقة الجفارة وعدد من الحكماء بالمنطقة.

وناقش وزير الدفاع خلال زيارته آلية تأهيل المقاتلين ودمجهم بالمؤسسة العسكرية، مثمناً حماس و جدية المستهدفين والقيادات العسكرية وتعاونهم في بناء مؤسسة عسكرية قوية ولاؤها لله ثم للوطن، وهدفها حماية الشعب لا التسلط عليه، وفق قوله.