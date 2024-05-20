«وزير الدفاع» يستقبل وفدا من النيابات العسكرية بالمنطقة الجنوبية

التقى وزير الدفاع بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلش النوّاب أحميد حومة، في مدينة بنغازي، وفدا من النيابات العسكرية بالمنطقة الجنوبية، بحضور عضو مجلس النواب محمد تامر.

وناقش حومة مع الوفد، “سير عمل النيابات العسكرية بالمنطقة الجنوبية، واستمع لأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، وبحث آليات تذليل العقبات عبر التعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومكتب المدعي العام العسكري”.

هذا وضم الوفد رئيس النيابة العسكرية الكلية الجنوبية بشير الحميدي، مدير النيابة العسكرية الجزئية أوباري سالم الحضيري، ومدير النيابة العسكرية الجزئية مرزق فؤاد محمد أبوبكر .