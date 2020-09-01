وزير الدفاع يُجري مباحثات في أنقرة

أجرى وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الثلاثاء، مباحثات في العاصمة التركية أنقرة.

واستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نظيره الليبي بمراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، أكد وزير الدفاع التركي خلال لقائه نظيره الليبي أن بلاده ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالات العسكرية والأمنية في ليبيا.



وأكد أكار للنمروش وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.