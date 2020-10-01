وزير الدفاع يُجري محادثات مع نظيره التركي في أنقرة

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 1 أكتوبر 2020 - 21:50 | آخر تحديث: 1 أكتوبر 2020 - 21:52 نُشر: الخميس، 1 أكتوبر 2020 - 21:50
ليبيا
الدفاع التركية
"النمروش" يزور أنقرة ويبحث مع نظيره التركي التعاون المشترك

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ولمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما نوقش خلال اللقاء برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.

وأفادت قناة “TRT عربي” بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بحث مع نظيره الليبي صلاح الدين النمروش آخر المستجدات في ليبيا، وأكد دعم تركيا لأشقائها الليبيين في التدريب والمساعدة والاستشارات في المجالين العسكري والأمني، وفق قوله.

آخر تحديث: 1 أكتوبر 2020 - 21:52
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