وزير الدفاع يُجري محادثات مع نظيره التركي في أنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بمقر وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش.

وأفاد المكتب الإعلامي بدفاع الوفاق، بأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون بين الطرفين ولمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بمساعي وقف إطلاق النار في ليبيا.

كما نوقش خلال اللقاء برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.

وأفادت قناة “TRT عربي” بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بحث مع نظيره الليبي صلاح الدين النمروش آخر المستجدات في ليبيا، وأكد دعم تركيا لأشقائها الليبيين في التدريب والمساعدة والاستشارات في المجالين العسكري والأمني، وفق قوله.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Libyalı mevkidaşı Selahaddin Namroush, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.https://t.co/nBOuVlUpoq#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/g3YJktPdcv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Bakan Akar, Libyalı mevkidaşını Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.https://t.co/nBOuVlUpoq#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/7dfExUZWK9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020