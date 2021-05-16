وزير الدولة لشؤون الهجرة يستعرض الأوضاع الأمنية في سبها

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية أجديد معتوق أجديد، اجتماعاً اليوم الأحد، بمقر بلدية سبه، مع إبراهيم حامد الشاوش عميد البلدية المُكلف، وعدد من أعضاء المجلس البلدي للمدينة، وممثلين عن مركز جنوب ليبيا للدراسات الإستراتيجية وبحوث الهجرة.

وناقش الاجتماع الوضع الأمني بالمدينة وتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مدينة سبها بشكل خاص وعلى المنطقة الجنوبية بشكل عام.

وإثر هذا الاجتماع قام الوزير والوفد المرافق بالقيام بجولة تفقدية لمدينة سبها شملت زيارة مديرية الأمن للاطلاع على المبنى الذي تم تخصيصه من قِبل البلدية لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، وذلك لتفقد سير العمل وللوقوف على العراقيل والمعوقات التي تواجه منتسبيه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.