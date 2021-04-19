وزير الدولة لشؤون المهجرين يتفقد نازحي تاورغاء في جنزور

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، اليوم الاثنين، بزيارة إلى مقر الأكاديمية البحرية بجنزور، حيث ناقش مع إدارة الأكاديمية، برنامج إخلاء مبيت الطلبة من نازحي تاورغاء في أقرب فرصة.

واستمع الوزير إلى احتياجات المواطنين النازحين من أهالي تاورغاء أثناء عودتهم لمنطقتهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين وحقهم في اختيار مكان إقامتهم المقبلة.

ودعا أبوخزام، القطاعات الحكومية بالمجلس المحلي تاورغاء لسرعة تجهيز واستقبال الأسر العائدة لتاورغاء بشكل سريع ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم.

يُشار إلى أن فريقا من وزارة الدولة، سيتابع آلية عودة نازحي تاورغاء المتفق عليها إلى مدينتهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يتفقد نازحي تاورغاء بمقر الأكاديمية البحرية بجنزور طرابلس 19 أبريل… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١