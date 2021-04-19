وزير الدولة لشؤون المهجرين يتفقد نازحي تاورغاء في جنزور

قام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبو خزام، اليوم الاثنين، بزيارة إلى مقر الأكاديمية البحرية بجنزور، حيث ناقش مع إدارة الأكاديمية، برنامج إخلاء مبيت الطلبة من نازحي تاورغاء في أقرب فرصة.
واستمع الوزير إلى احتياجات المواطنين النازحين من أهالي تاورغاء أثناء عودتهم لمنطقتهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين وحقهم في اختيار مكان إقامتهم المقبلة.
ودعا أبوخزام، القطاعات الحكومية بالمجلس المحلي تاورغاء لسرعة تجهيز واستقبال الأسر العائدة لتاورغاء بشكل سريع ويوفر سبل الحياة الكريمة لهم.
يُشار إلى أن فريقا من وزارة الدولة، سيتابع آلية عودة نازحي تاورغاء المتفق عليها إلى مدينتهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يتفقد نازحي تاورغاء بمقر الأكاديمية البحرية بجنزور طرابلس 19 أبريل…تم النشر بواسطة Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١
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