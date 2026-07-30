وزير الدولة ورئيس شركة الكهرباء يتفقدان «غرفة التحكم» الرئيسية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن وزير الدولة محمد بن غلبون، برفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الدكتور محمد المشاي، أجرى زيارةً ميدانية إلى غرفة التحكم الرئيسية بالشركة، للاطلاع على أوضاع الشبكة الكهربائية العامة ومتابعة سير العمل داخل مركز التحكم.

وأوضحت الشركة أن الزيارة تأتي في إطار الوقوف على جاهزية منظومة التحكم والتشغيل على مستوى البلاد، ومتابعة الإجراءات الفنية المعتمدة لمعالجة الأعطال الطارئة فور وقوعها، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءةٍ وموثوقيةٍ عاليةٍ.

وأضافت أن الوفد استمع إلى شرحٍ مفصلٍ من المختصين حول آليات المراقبة والتحكم، وخطط الاستجابة السريعة للأعطال، والإجراءات المتبعة لضمان سرعة التدخل وتقليل مدة الانقطاعات، بما يعزز كفاءة أداء الشبكة الكهربائية ويدعم جهود تحسين جودة الخدمات في مختلف المناطق.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الجهود تندرج ضمن متابعة جاهزية منظومة التشغيل ورفع كفاءة إدارة الشبكة، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

هذا وتُعد غرفة التحكم الرئيسية بالشركة العامة للكهرباء مركز إدارة وتشغيل الشبكة الكهربائية في ليبيا، إذ تتولى متابعة الأحمال وإدارة عمليات التشغيل والتنسيق بين مكونات الشبكة، إلى جانب الإشراف على الاستجابة للأعطال بما يهدف إلى الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية والحد من فترات انقطاع التيار.