وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الجبل ببلدية الأصابعة

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم السبت، ملعب نادي الجبل ببلدية الأصابعة في الجبل الغربي، بمشاركة وزراء التعليم العالي د. عمران القيب، والتعليم التقني يخلف السيفاو، وبحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة محمد المجدوبي.

وجاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي يجريها وزير الرياضة لمناطق الجبل الغربي للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير للمشاريع التي تنفذها الوزارة، كما تم خلال هذه الزيارة بحث احتياجات مدينة الأصابعة بمقر البلدية.

وأوضح الوزير أن وزارة الرياضة مطلعة على تنفيذ عدة مشاريع بمناطق الجبل الغربي، مؤكدا متابعته لأوضاع الأندية الرياضية لمعالجة أي معوقات أو عقبات وذلك لإحياء المرافق الرياضية خدمةً للقطاع بشكل عام، مشيراً إلى أهمية انتعاش المرافق الرياضية لتكون متنفسا مهما لشباب ليبيا، وفق قوله.

#ملعب نادي الجبل ببلدية الاصابعه يكتسي حلته الجديده #مكتب_الاعلام_والتواصل افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏وزارة الرياضة بدولة ليبيا Ministry of Sports Libya‏ في السبت، ٨ مايو ٢٠٢١