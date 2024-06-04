وزير الرياضة يلتقي السفير الإيطالي

ناقش وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، نتائج زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزير الشباب والرياضة الإيطالي إلى طرابلس.

وتم الاتفاق خلال زيارة ميلوني إلى ليبيا، على تقديم الدعم الفني لوزارة الرياضة الليبية، من حيث إقامة المعسكرات والبرامج التدريبية المتخصصة لمدربي الفئات السنية في كافة الألعاب، وتنفيذ عدد من المحافل الليبية بدولة إيطاليا، وزيادة التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأكد الجويفي رغبة وزارة الرياضة، في الاستفادة من إيطاليا في رفع كفاءة الكوادر الفنية الليبية في جميع المجالات الرياضية، وتنفيذ بنود الاتفاق الموقع خلال زيارة ميلوني الأخيرة.