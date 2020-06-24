وزير الري السوداني يقر بـ«إحتمالية أضرار» في حال عدم التنسيق

أقر وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي.

وقال عباس، إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل، مؤكدا ًعلى أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة، دون التطرق الى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.

وفي حديثه أمام ممثلي المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير، إعتبر عباس ” ملء سد النهضة يمكن ان يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث تتمثل في توفير الطاقة من إثيوبيا، والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية، ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر، مع انشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.

ويشار الى أن المفاوضات قطعت نحو90 إلى 95% من الجوانب الفنية، المتعلقة بأمان وسلامة السد، وآليات التنسيق والآثار الاجتماعية والبيئية.

ويذكر أن السودان طرف أصيل في المفاوضات وليس وسيطا أو محايدا، وأن الفريق المفاوض يضع مصلحة السودان أولا في جميع جولات التفاوض.