وزير الزراعة يُؤكد على ضرورة تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور حمد عبد الرازق المريمي، اجتماعاً مع مدراء المراكز والأجهزة والهيئات والإدارات والمكاتب التابعة لقطاع الزراعة، بمقر الوزارة في طرابلس، بعد استلام مهامه رسمياً.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن المريمي تأكيده، على ضرورة تكاثف الجهود للنهوض بهذا القطاع و تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي على مختلف الأصعدة.

وناقش الاجتماع سير المراكز العلمية التابعة للقطاع وكذلك الهيئات والإدارات وما يواجهها من عراقيل لممارسة عملها، والمشاريع الزراعية وما وصلت إليه وزيادة الإنتاج بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

كما ناقش الاجتماع مسالة التعدي على الأراضي الزراعية وتضرر المواقع والمجمعات الإنتاجية.