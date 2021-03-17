وزير السياحة والصناعات التقليدية يستلم مهامه رسمياً

تسلم عبدالسلام عبدالله الالهي، مهامه اليوم الأربعاء، وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية.

ونُظِم بمقر وزارة السياحة والصناعات التقليدية في العاصمة طرابلس، مراسم تسليم واستلام بين رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني خيضر بشير مالك، ووزير السياحة الجديد بحكومة الوحدة الوطنية عبدالسلام عبدالله الالهي، بحضور عدد من الضيوف، ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة.

وفي كلمة بالمناسبة عبر رئيس الهيئة عن كامل أمنياته للوزير بالتوفيق في أداء مهامه، ومتمنيًا النجاح في إدارة ملف قطاع السياحة الواعد، مضيفًا أن حفل التسليم والاستلام وسط حضور من مختلف المدن والمناطق يجسد روح الأصالة الليبية، والتسامح الذي يجمع الوطن، ويحقق تطلعات أبناءه في الاستقرار والازدهار، وفق قوله.

كما شدد رئيس الهيئة على أهمية مضاعفة الجهد، والتكاتف والتعاون بين الموظفين والإدارة الجديدة، معربًا عن كامل التقدير والاحترام إلى جميع المديرين والموظفين العاملين بالهيئة.

من جانبه أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله، على رفع شعار السياحة أداة للسلام والتنمية والأزدهار، ومنصة للحوار وتعزيز التقارب بين أبناء الأمة الليبية، منوهًا إلى ضرورة التوجه نحو البناء ومقابلة التحديات عبر تكاتف الجهود والتعاون بين الجميع.

وفي ختام الحفل قام الموظفون بمنح رئيس الهيئة والمدير العام محمود سعيد، درع شكر وتقدير، نظير مجهوداتهم طيلة فترة تقلدهما مناصبهما، وعرفًا بأعمالهم ومساندتهم للموظفين خلال السنوات الماضية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك.

مراسم تسليم واستلام بين رئيس الهيئة ووزير السياحة والصناعات التقليدية تصوير / عدنان الجبالي – أسامة بلخير نظم بمقر… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للسياحة – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٧ مارس ٢٠٢١