وزير السياحة يشارك بـ«المنتدى الألماني الليبي الرابع» لتعزيز التعاون الاقتصادي

شارك وزير السياحة والصناعات التقليدية، ممثلًا عن حكومة الوحدة الوطنية، في المنتدى الألماني الليبي الرابع الذي انطلقت أعماله في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2025.

ويُعد هذا المنتدى منصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وألمانيا، بمشاركة رفيعة المستوى شملت سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعددًا من وكلاء الوزارات الليبية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والأمين العام للاتحاد، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال الليبيين والألمان.

وشهد المنتدى تنظيم أربع جلسات نقاش رئيسية تناولت محاور حيوية، من بينها فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والمتجددة، وسبل تطوير البنية التحتية ودور الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحسين قطاعات الصحة والتعليم من خلال التعاون الدولي، ومناقشة الأطر القانونية والمالية للأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في ليبيا.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في ليبيا.