وزير الشباب: كل من حضر احتفالية يوم الشباب بالخمس أجرى فحص كورونا

أكد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، أن كل من حضر احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، قد أجرى فحص فيروس كورونا.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أنه تم استبعاد النتائج الإيجابية من الحضور وهم حالتين في تجمع طرابلس وحالتين في تجمع مصراتة.

وتأتي تصريحات وزير الشباب فتح الله الزني، عقب الانتقادات التي وُجِهت لتنظيم هذا الملتقى الشبابي بمناسبة اليوم العالمي للشباب وما يُشكله من خطورة من اتساع انتشار فيروس كورونا في البلاد.