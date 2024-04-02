وزير الشباب يتفقد بيت شباب يفزن

زار وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، بيت شباب يفرن، وتفقد مرافق البيت المستحدثة للوقوف على المنجز من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتطوير.

واطلع الوزير الزني، على مرافق وملحقات البيت التي تتضمن 22 غرفة للمبيت وقاعات متعددة الأغراض وصالة استقبال ومرافق خدمية.

وتفقد الزني الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالأثاث المكتبي وغرف المبيت وتجهيزات القاعات، وكذلك أبواب ونوافذ الغرف، وذلك لضمان سير العمل بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وعرض رئيس لجنة متابعة المشروعات المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إنشاء أحواض سباحة خارجية وصالة اجتماعات.

وأكد الوزير على ضرورة التقيد بتنفيذ المشروع وفق المعايير المعمول بها، وتجهيز البيت لإستقبال كافة الأنشطة والبرامج الشبابية الهادفة، التي تليق ببناء القدرات القيادية لشباب المنطقة وعموم شباب الوطن.