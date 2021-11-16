وزير الشباب يُناقش آليات وضوابط منحة دعم الزواج

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مدير عام صندوق دعم الزواج خالد أبو جناح، وأعضاء اللجنة الاستشارية بالصندوق.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لتيسير الزواج للشباب في مرحلتها الثانية.

وناقش الاجتماع آليات وضوابط المرحلة الثانية من منحة تيسير الزواج للشباب وفق أسس وضوابط علمية واجتماعية، ووضع القيود اللازمة لضمان عدم التلاعب والتزوير أثناء عملية التقديم على المنحة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص بالمؤسسات الحكومية وحتى تصل المنحة إلى مستحقيها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الشباب.