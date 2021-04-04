وزير الصحة: أكثر من مليون جرعة للقاح كورونا ستتوفر بحلول الأحد المقبل

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، إن أكثر من مليون جرعة للقاح كورونا ستتوفر بحلول الأحد المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم الأحد: :”سأكون أول من يتلقى لقاح كورونا ومركز مكافحة الأمراض سيتولى مهمة توزيع اللقاح حسب الأولوية”.

وتابع الزناتي: “لدينا غرف تجميد في طرابلس وبنغازي والبيضاء والزنتان لاستيعاب لقاح كورونا”.

وأشار وزير الصحة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض باشر بحفظ اللقاحات تحت درجة حرارة منخفضة.

وأوضح الدكتور الزناتي أن الشحنات الأولى ستكون لخط الدفاع الأول من العاملين بمراكز العزل ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت الوزير إلى أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح ستكون من الفئات التي تبلغ من العمر 85 عاما فيما ستكون الفئة الثالثة من الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كما طمئن وزير الصحة الشعب الليبي “بأننا سنجلب اللقاح بعدد يتناسب مع تعداد السكان”.

وأردف يقول: “اشترينا اللقاح ولم يكن هبة من أي دولة.. وكل من هو على الأراضي الليبية مستهدف باللقاح.. وحكومة الوحدة الوطنية تتحمل مسؤولية الآثار الجانبية للقاح سبوتنيك في حال حدوثها ونأمل ألا يحدث ذلك”.