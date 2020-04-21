وزير الصحة الأردني: الوضع الوبائي لكورونا في البلاد ممتاز ولا إصابات جديدة لليوم الثاني

تم تسجيل 15 حالة شفاء من الفيروس في البلاد. [رويترز]

أفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل الأردن لليوم الثاني على التوالي، واصفا الوضع الوبائي في البلاد بـ”الممتاز”.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن جابر قوله خلال إيجاز صحفي بمركز إدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، إن الأردن لم يسجل إصابات جديدة لليوم الثاني داخل حدوده، وسجل 3 إصابات على الحدود، واحدة منها لأردني، واثنان من جنسيات عربية.

وأضاف الوزير أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء، 9 منها في مستشفى الملكة علياء العسكري، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، و4 حالات في مستشفى الملك المؤسس.

وقال الوزير إن الوضع الوبائي في الأردن ممتاز، مشيرا إلى إجراء 2915 فحصا لكورونا الثلاثاء.

وأكد أنه “بالرغم من زيادة عدد الفحوص، إلا أن الأرقام تهبط، مما يعني أن وضعنا الوبائي ممتاز”.

ونوه جابر بأن “تعب الأردن وتضحيته، لم يذهب”، مؤكدا أنه “يجب المحافظة على هذا الإنجاز”.

يُشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا كان 417 حالة حتى يوم الأحد الماضي، وأكد وزير الصحة أمس الاثنين عدم تسجيل أي إصابات جديدة في الأردن.

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