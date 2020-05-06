وزير الصحة البريطاني ينفي إهمال دور الرعاية في ظل كورونا

نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم الاربعاء أن تكون الحكومة قد تركت العديد من كبار السن في دور الرعاية معرضين لفيروس كورونا، وإعطاء الأولوية للمستشفيات.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” رده بهذا الخصوص عما إذا كان يجب أن يتصرف بشكل مختلف تجاه دور الرعاية، فقال هانكوك: “أعتقد أن الأمر صعب للغاية لأنني أشعر أننا بذلنا الكثير من الجهد والموارد لدعم بيوت الرعاية منذ البداية.. ربما كان علينا أن نوضح ذلك علنا بشكل أكثر”.

وكانت صحيفة “الغارديان”البريطانية، قد أشارت في تقرير لها في وقت سابق أن السلطات استثنت الوفيات في دور رعاية المسنين، وكذلك الوفيات الحاصلة في عيادات التمريض، استثنتها من إحصاءاتها عن ضحايا فيروس كورونا، لتقليل إرقام الخسائر.

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