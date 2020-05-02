وزير الصحة السوداني يثير جدلا بتصريحات عن كورونا

[سونا]

أثارت تصريحات وزير الصحة السوداني الأخيرة موجة عارمة من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن طرق علاج مصابي مرض “كوفيد 19” في البلاد.

وتلقى المواطنون باستغراب شديد تصريحات الوزير السوداني أكرم علي، والتي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال الوزير السوداني في تصريحاته ، إن فيروس كورونا المستجد ليس له علاج، وأنه لو أصيب أي مواطن سوداني بالفيروس، فإن وزارة الصحة ستعطيه “البانادول”، ولو اختنق سيعطى “أكسيجين.. ولو ضاقت عليه فسيموت”!

وأتت تصريحات الوزير أثناء إعلان الوزارة، الأربعاء، عن الحصيلة النهائية لمصابي الفيروس في البلاد، ووصل عدد الإصابات إلى 533 والوفيات 36 مقابل شفاء 46 مريضا فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

وقبل اليوم كان أكبر عدد سجل سابقا 67 أما اليوم 91 بمعدل زياده 30٪ لأول مرة.

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