وزير الصحة المُكلف يعقد اجتماعاً موسعاً

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الصحة في طرابلس، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير جهاز الYمداد الطبي.

وتناول الاجتماع خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا والموجة الرابعة لها، كما بحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع التطورات بالوضع الوبائي.

وأكد وزير الصحة المكلف، على أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية وتطوير أداء الوزارة وفقاً للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي، وفق قوله.

يُشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر في وقت سابق، قراراً بتكليف نائبه رمضان أبوجناح، بمهام تسيير العمل بوزارة الصحة.

هذا وكشف مكتب النائب العام، أنّ سبب حبس وزير الصحة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو احتياطياً على ذمة التحقيق لمخالفات مالية، بالإضافة لتوريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق.

وقال مكتب النائب العام، إنّ النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة، بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ النيابة العامّة تحقق أيضًا مع الوزير ووكيله لعدم مراعاتهم لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة.

وتابع مكتب النائب العام، أنّه بناء على الدليل الكافي على صحة ارتكاب وزير الصحة و وكيله للتهم الموجهة لهم انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.