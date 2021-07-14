وزير الصحة: الوضع الوبائي يجعل من ليبيا في المنطقة الآمنة

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، أن الوضع الوبائي في البلاد مطمئن ويجعل من ليبيا في المنطقة الآمنة، مشيرا إلى أن حالات الإصابة منذ ظهور الوباء في مارس 2019 بلغ 202 ألف حالة فيما بلغت حالات الوفاة 3400 حالة.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأربعاء، مع الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن الإحصائيات حول وجو د الحالات في مراكز العزل والعناية تعد أرقما قليلة جدا بل منعدمة في بعض مراكز العزل، مؤضحا توفر كافة مواد التشغيل في مركز العزل في مناطق ومدن ليبيا كافة.

ودعا وزير الصحة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في هذه المناسبة حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

هذا وأرجع وزير الصحة الزيادة الكبيرة في النتائج الإيجابية من التحليل إلى وعي الناس وشعورها بأهمية إجراء التحليل بعد أن كان مقتصرا على المسافرين فقط أو إلى تكرار العينات من المواطن لأكثر من مرة وفي أكثر من مكان.

وبيّن الدكتور الزناتي أن حكومة الوحدة الوطنية قد وجهت بزيادة الحرص وأخذ التحوطات الصحية في المنافذ البرية والجوية خاصة مع الشقيقة تونس.

ولفت وزير الصحة إلى أنه بعد مرور 8 أيام من اتخاذ هذه التحوطات والخوف من تزيد الحالات الموجبة تبين تسجيل انخفاض في حالات الوفاة وانخفاضا في استهلاك الأكسجين وهو ما يؤكد أن أغلب الحالات يمكن علاجها منزليا.

تصريح صحفي مشترك لدكتور وزير الصحة والناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء بشأن جائحة كورونا وحملة التطعيمات. #إدارةـالإعلام تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأربعاء، ١٤ يوليو ٢٠٢١