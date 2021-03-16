وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يستلم مهامه

عُقِد صباح اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة، حيث سلم لطفي الجالي وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق الوطني إلى الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وقد حضر مراسم التسليم عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين.

وفي كلمة خاصة بهذه المناسبة قال الوزير: “نشكر جميع الموظفين بديوان وزارة الصحة على كل المجهودات المبذولة خلال الفترة الصعبة التي مرت بالبلاد من انقسامات وحروب وجائحة كورونا”.

وأكد وزير الصحة في كلمته على ضرورة تظافر جميع الإدارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.

وتابع: “سنعمل خلال الفترة القادمة بأقصى جهد حتى يتم حلحلت جميع المشاكل الخاصة بالقطاع والتي من أهمها توفير أدوية الأورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا، ونطمن كافة أفراد الشعب الليبي غرباً وشرقاً وجنوباً أنه من اليوم الصحة ستكون بخير وازدهار”.