وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يعقد أول اجتماعاته

في أولى الخطوات العاجلة لوزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أ.د. علي الزناتي، عقد الوزير اليوم الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، اجتماعه الأول.

وضم الاجتماع كل من:

مدير إدارة الشؤون الطبية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مدير إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي

مدير إدارة التفتيش والمتابعة

مدير إدارة الطوارئ الصحية

مدير إدارة المشروعات

مدير إدارة التخطيط

مدير إدارة الشؤون العلاجية

نائب مدير إدارة الشؤون العلاجية

مدير إدارة الشؤون القانونية

مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية

رئيس قسم المراجعة الداخلية

المراقب المالي

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور العالقة بديوان وزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة والتي من أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة، واعتماد الملاك الوظيفي، كما تطرق إلى مناقشة خطة عمل الإدارات للعام 2021م.

هذا وأكد أ.د الزناتي على ضرورة الالتزام والتعاون بين جميع الادارات في الوزارة من اجل أداء مهامها على أكمل وجه، وذلك لتخطي جميع المشاكل والعقبات المتراكمة التي تواجه القطاع.

وأوضح أ.د الزناتي أن “هدفنا الأسمى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتقديم مستوى خدمات صحية تلائم وتليق بتطلعات المواطن الليبي”، وفق قوله.