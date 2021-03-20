وزير الصحة بحكومة الوحدة يتفقد مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، أمس الجمعة، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، للوقوف على سير العمل داخل المستشفى والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وتفقد الدكتور الزناتي خلال الزيارة عدد من الأقسام وغرفة العناية داخل المستشفى، وآلية سير العمل بعد ورود عدد من الشكاوى بخصوص المستشفى.

كما تفقد خلال الجولة الأجهزة والمعدات الطبية داخل الأقسام، وحصر الأجهزة المتوقفة لاتخاذ الإجراءات السريعة بخصوصها.

واطلع وزير الصحة في نهاية الجولة على المشاكل الفنية والإدارية التي يُعاني منها بعض الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى، متعهداً بإيجاد الحلول لها في أقرب وقت ممكن، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

جولة مفاجئة لوزير الصحة إلى مستشفي طب وجراحة الأطفال ببنغازي. الجمعة 19 مارس 2021م. قام صباح اليوم… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني‏ في الجمعة، ١٩ مارس ٢٠٢١