وزير الصحة: تسخير الإمكانيات المتاحة لتحسين «الخدمات الطبية» في زليتن

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج مع عميد بلدية زليتن أوضاع القطاع الصحي في البلدية وسبل تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ضمن سلسلة لقاءات الوزارة مع مسؤولي الإدارات المحلية لمتابعة الملف الصحي في مختلف المناطق.

وذكرت وزارة الصحة أن الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة، تناول تقييم الوضع الصحي الحالي في بلدية زليتن، إلى جانب استعراض سير العمل داخل المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المرافق الطبية.

وناقش الجانبان آليات تشغيل وتجهيز مركز زليتن الطبي والمرافق الحيوية التابعة له، بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمؤسسات الصحية ورفع جاهزيتها لتقديم خدمات علاجية متكاملة تلبي احتياجات سكان المنطقة وتخفف من صعوبات التنقل للحصول على الرعاية الطبية.

وأكد وزير الصحة الليبي الدكتور محمد الغوج التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمرافق الصحية في بلدية زليتن، والعمل على تطوير الأقسام الحيوية وأقسام الطوارئ، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية باعتباره عنصرًا أساسيًا لتنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الصحة الليبية لمتابعة أداء المرافق الطبية في البلديات المختلفة، والعمل على معالجة التحديات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.