«وزير الصحة» يؤكد توفر لقاحات كورونا لأشهر قادمة

قال وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي إنّ مخزون لقاح كورونا الموجود في مخازن الحلقة الباردة بجهاز الامداد الطبي يكفي لأشهر قادمة.

الزناتي وخلال تقديم إحاطته، إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكّد استمرار الوزارة في دعم مراكز العزل بكل احتياجاتها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وأوضح الزناتي أن وزارته اعتمدت عديد الخطط والبرامج التي تهدف لتوطين العلاج بالداخل، وإعادة الثقة في الطبيب الليبي، ودعم المستشفيات بالإمكانيات التي تؤهلها لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وبيّن الزناتي أن الوزارة شكّلت لجانا مختصة لمتابعة ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية لعلاج المرضى في الخارج.

من جانبه، شدّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة منح مراكز العزل كافة الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها، وصرف مستحقات العاملين بها ممن لبوا نداء الواجب الإنساني لمواجهة الفايروس.

وأكّد المنفي على ضرورة منح المستشفيات القروية بالمناطق الجنوبية كافة الإمكانيات بتوفير خدمات مكانية لتخفيف معاناة سفر من منطقة لأخرى جراء علاج مرضاهم.