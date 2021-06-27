وزير الصحة يبحث الوضع الصحي في بلدية سبها

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، بمدراء المرافق الصحية ببلدية سبها، وذلك لبحث الوضع الصحي.

وتم خلال اللقاء عرض كافة المشاكل والاحتياجات التي تُعيق تقديم الخدمات الطبية بالبلدية، كما تم عرض الاقتراحات التي تساهم في حل هذه المختنقات والتي ستنعكس إيجاباً على سير العمل.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام وزارة الصحة بالرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية للنظام الصحي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما اجتمع وزير الصحة، في وقت سابق، مع عميد بلدية سبها وناقش معه الوضع الصحي بالبلدية.