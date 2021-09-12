وزير الصحة يبحث الوضع الصحي في مدينة ودان

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صباح الأحد، مع وفد من مدينة ودان، ممثلاُ في النائب عن المدينة إسماعيل الشريف، ومدير مركز العزل ودان

ويأتي اللقاء لبحث الوضع الصحي بالمدينة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة العديد من الملفات الصحية ومن أبرزها تزويد مركز العزل بمصنع أكسجين، ومعمل للتحاليل متكامل، وجهاز تصوير مقطعي محوسب.

كما تم التطرق إلى ملف سداد المستحقات المالية للعاملين بالمركز وشركات الدعم اللوجستي الخاصة بالإعاشة والنظافة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي ختام اللقاء، أعطى الوزير التعليمات العاجلة بإتخاذ الإجراءات الفورية؛ فيما يخص توفير مصنع الأكسجين ومعمل للتحاليل بمركز العزل بالمدينة.