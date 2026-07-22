وزير الصحة: نعمل على ضمان توفر الأدوية للمواطنين

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج آليات تعزيز منظومة الإمداد الدوائي وتوفير الأدوية للمرافق الصحية، خلال اجتماع ضم مدير عام جهاز الإمداد الطبي، ورئيس لجنة العطاء العام، ومدير إدارة الصيدلة، لمتابعة تنفيذ مخرجات العطاء العام والعمل على تطوير آليات توفير الأدوية في البلاد.

وناقش الاجتماع وضع آلية عمل واضحة لتسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ نتائج العطاء العام، بما يضمن انتظام توريد الأدوية وفق الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة الإمداد الدوائي في مختلف أنحاء ليبيا.

كما تناول الاجتماع تحديث القائمة النمطية للأدوية، بما يتماشى مع التطورات العلمية الحديثة والاحتياجات الصحية المتغيرة، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الأدوية الأساسية ذات الجودة والفعالية وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بملف الدواء، وتسريع الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بعمليات التوريد والتوزيع، بما يدعم الأمن الدوائي ويضمن استمرارية توفر الأدوية للمواطنين.

وشدد الغوج على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين منظومة الإمداد الدوائي، بما ينعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المرافق الطبية، ويعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى.

ويعد ملف الإمداد الدوائي من أبرز التحديات التي تعمل وزارة الصحة على معالجتها، من خلال تنظيم عمليات التوريد، وتطوير القوائم الدوائية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن شراء وتوزيع الأدوية، لضمان وصولها إلى المرافق الصحية وفق الاحتياجات الفعلية.