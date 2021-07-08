وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسي تنسيق الجهود بمنفذ رأس إجدير

عقد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي اجتماعا بمنفذ رأس إجدير، مع نظيره التونسي الدكتور فوزي مهدي، تم خلاله مناقشة آلية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين في مجابهة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتشديد الإجراءات الصحية الاحترازية المتفق عليها بين الجانبين، ضمانًا لسلامة المواطنين.
وعُقد اجتماع اليوم الخميس، عن بُعد بين خبراء المركز الوطني لمكافحة الأمراض ونظيره التونسي، لتبادل المعلومات وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا، ووضع الااقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها لتطويق إنتشار الوباء حماية للمواطنين من العدوى، وخاصة المسافرين منهم والعابرين لمعبر رأس جدير بالخصوص.
كما اتفق الوزيران على عقد إجتماع افتراضي يوم الاثنين المقبل، لمتابعة ما تم الإتفاق عليه في إطار مزيد من التعاون في المجال الصحي بين تونس وليبيا.
وفي إطار متابعة وزارة الصحة للوضع العام بالمنافذ، وتشديدها على الإجراءات الاحترازية للمسافرين، تم تزويد معبر رأس إجدير بجهاز (GeneXpert) لتشخيص الحمض النووي للأمراض الوبائية بتقنية PCR، والذي يعد من أسرع أجهزة التشخيص، كما تم توفير التحاليل السريعة (Rapid Test) بالمنفذ.
جلسة عمل مشترك بين وزيري الصحة الليبي والتونسي بمعبر رأس جدير، لوضع آلية للتعاون وتنسيق الجهود لمجابهة جائحة…تم النشر بواسطة وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health في الخميس، ٨ يوليو ٢٠٢١
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