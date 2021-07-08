وزير الصحة يبحث مع نظيره التونسي تنسيق الجهود بمنفذ رأس إجدير

عقد وزير الصحة الدكتور علي الزناتي اجتماعا بمنفذ رأس إجدير، مع نظيره التونسي الدكتور فوزي مهدي، تم خلاله مناقشة آلية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين الشقيقين في مجابهة جائحة كورونا.

وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتشديد الإجراءات الصحية الاحترازية المتفق عليها بين الجانبين، ضمانًا لسلامة المواطنين.

وعُقد اجتماع اليوم الخميس، عن بُعد بين خبراء المركز الوطني لمكافحة الأمراض ونظيره التونسي، لتبادل المعلومات وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كورونا، ووضع الااقتراحات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها لتطويق إنتشار الوباء حماية للمواطنين من العدوى، وخاصة المسافرين منهم والعابرين لمعبر رأس جدير بالخصوص.

كما اتفق الوزيران على عقد إجتماع افتراضي يوم الاثنين المقبل، لمتابعة ما تم الإتفاق عليه في إطار مزيد من التعاون في المجال الصحي بين تونس وليبيا.

وفي إطار متابعة وزارة الصحة للوضع العام بالمنافذ، وتشديدها على الإجراءات الاحترازية للمسافرين، تم تزويد معبر رأس إجدير بجهاز (GeneXpert) لتشخيص الحمض النووي للأمراض الوبائية بتقنية PCR، والذي يعد من أسرع أجهزة التشخيص، كما تم توفير التحاليل السريعة (Rapid Test) بالمنفذ.

جلسة عمل مشترك بين وزيري الصحة الليبي والتونسي بمعبر رأس جدير، لوضع آلية للتعاون وتنسيق الجهود لمجابهة جائحة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الخميس، ٨ يوليو ٢٠٢١