وزير الصحة يتفقد العيادة المجمعة في بلدية الزاوية

أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة رمضان أبوجناح، زيارة إلى بلدية الزاوية، رفقة وفد من وزارة الصحة، تفقد خلالها أوضاع مرافقها الصحية والوقوف على سير العمل فيها.

وتفقد وزير الصحة العيادة المجمعة الزاوية التي تخضع لأعمال صيانة وتجهيز شامل وفق أحدث المواصفات الطبية، للوقوف على سير أعمال التجهيز ومتابعتها.وعلى هامش الزيارة عقد وزير الصحة اجتماعًا بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من مسؤولي المرافق الصحية بالبلدية، للتباحث حول المشاكل والمختنقات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية، وسبل تحسينها خدمة للمواطنين.

وتقدم العيادة المجمعة الزاوية الخدمات الطبية حاليًا بشكل جزئي من خلال العيادات الخارجية : ( باطنة، أطفال، وأسنان، وأنف وأذن وحنجرة، وسكري، وجراحة، وحقن نساء، وحقن رجال، وأمراض نساء) ، إلى حين استكمال أعمال الصيانة، ويجري استكمال أعمال تجهيز قسم الأشعة والعيون والتحاليل الطبية لتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل متكامل.