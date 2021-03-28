وزير الصحة يتفقد المؤسسات الصحية في مدينة سبها

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، أمس السبت، بزيارة لعدة جهات تابعة لقطاع الصحة بمدينة سبها رفقة مدراء الإدارات بوزارة الصحة.

وقام الوفد بزيارة إلى مركز سبها الطبي والقيام بجولة في كل الأقسام والمباني، والاطلاع على سير العمل داخل المركز بجميع مرافقه بما فيها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم الاطلاع على عدة أجهزة جديدة موجودة بالمركز ولكنها متوقفة عن العمل نتيجة للنقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وفي ذات الزيارة، أعطى الوزير تعليماته للبدء مباشرةً بالعمل داخل قسم القسطرة القلبية بالمركز.

كما أعطى وزير الصحة الإذن بتوفير الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وذلك من خلال إعطاء الإذن بشراء الخدمة لتوفير ما يلزم من عناصر طبية وطبية مساعدة لتغطية النقص الحاصل.

وتم خلال الجولة تفقد أحد أبراج المركز المتوقفة فيها استكمال عمليات الصيانة منذ عام 2006م، وأعطى الوزير تعليماته العاجلة بسحب المشروع من الجهة المنفذة (بالتراضي)، وتكليف إدارة المشروعات بالوزارة باستكمال المشروع.

هذا وأعطى الوزير مهلة شهر لإدارة مركز سبها الطبي إما الإصلاح أو التنحي.

وعلى إثر ذلك، توجه الوفد لزيارة مركز عزل التنفسية والاطلاع على مدى توفر الأدوية اللازمة وإمدادات الأوكسجين، وبعدها تم زيارة مركز عزل عبدالكافي والذي تم اعتماده كمركز للعزل، والبدء في تجهيزه تجهيزاً كاملاً وإمداده بمصنع للأوكسجين.

وبعد ذلك توجه الوفد إلى مركز أورام سبها حيث اطلع فيها على النقص الشديد وقلة الإمكانيات داخل المركز، وعلى إثر ذلك أعطى الوزير الإذن لإدارة المشروعات باستكمال أعمال التوسعة القائمة وفق المواصفات المعمول بها في مراكز الأورام.

كما تم توقيع عقود متعاونين لعدة أخصائيي أورام وتوفير مصنع للأوكسجين، وكل الاحتياجات المطلوبة من أجهزة ومعدات طبية لضمان تقديم خدمات طبية علاجية ذات جودة عالية لمستحقيها.

وقام الوفد أيضاً، بزيارة إلى العيادة المجمعة القرضة، للاطلاع على سير العمل داخله، ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

زيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رفقة مدراء الإدارات بوزارة الصحة لعدة جهات تابعة لقطاع الصحة بمدينة سبها. الأحد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني‏ في الأحد، ٢٨ مارس ٢٠٢١