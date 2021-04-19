وزير الصحة يتفقد مركز تأهيل المعاقين ببنغازي

قام وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بجولة تفقدية لمركز تأهيل المعاقين ببنغازي، وذلك للوقوف على مدى توفر كل الخدمات والنضر في المشاكل التي تواجه المركز الذي يقدم خدماته لذوي الإعاقة ببنغازي وخارجها.

ويأتي ذلك ضمن جولات وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لمراكز الخدمات الصحية والمستشفيات بمختلف المدن والقرى الليبية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد د. علي الزناتي أن وزارة الصحة ستوفر كل ما يلزم من أحدث المعدات والتجهيزات للنزلاء داخل المركز والمستفيدين من خدمات هدا المركز، وأعطى تعليماته العاجلة لمدير ديوان وزارة الصحة أ. إسماعيل العيضة بسرعة توفير الاحتياجات وحل كافة المختنقات ليتسنى للمركز تقديم أفضل الخدمات للمنطقة.

وخلال الجولة، تفقد الوزير مركز العزل الخاص بنزلاء المركز والذي بدوره يقدم الخدمات لمرضى فيروس كورونا من ذوي الإعاقة، مشددًا على ضرورة تجهيزه بالمواد اللازمة سواء كانت تشغيلية أو علاجية خاصة بمجابهة هدا الوباء إسوة بكافة المراكز الأخرى.

وزير الصحة أ.د علي الزناتي يقوم بزيارة لمركز تأهيل المعاقين بنغازي . السبت 17/ ابريل /2021. ضمن جولات #وزير_الصحة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في السبت، ١٧ أبريل ٢٠٢١