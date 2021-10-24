وزير الصحة يتفقد مركز لقاحات كورونا ببنغازي

تفقّد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي أمس السبت، مركز لقاحات كورونا بالمدينة الرياضية في بنغازي، واطّلع خلال الجولة على إحصائيات متلقّي جرعات اللقاحات، والعيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا، والعدد المستهدف لكل عيادة، والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

كما استمع الوزير لشرح مفصل من مدير الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، حيث جرى تهيئة المركز بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشدّد وزير الصحة على العناية والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لتقديم الخدمات لهم بشكل لائق، مشيدًا بجهود فريق العمل بالمركز.