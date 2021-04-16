وزير الصحة يجتمع مع إدارات وجهات الوزارة بالمنطقة الشرقية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، يوم الخميس، بديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، اجتماعاً ضم كل من أ. إسماعيل العيضة رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة العلاقات، ورئيس غرفة الطوارئ، وعدة جهات تابعة للوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات المتواصلة لوزير الصحة لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطن بالجودة المطلوبة، بحسب الوزارة.

واطلع وزير الصحة خلال الاجتماع على سير العمل بديوان المنطقة الشرقية ومدى التزامهم بمتابعة العمل داخل المستشفيات والخدمات الصحية بالمناطق بشكل دوري.

هذا وحث وزير الصحة أعضاء الديوان على ضرورة تفعيل غرفة الطوارئ التي بدورها تربط كل مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى أن غرفة الطوارئ بديوان المنطقة الشرقية بدورها ستكون مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطواري الصحية بوزارة الصحة بطرابلس.

هذا وأكد الدكتور الزناتي على ضرورة الانتهاء من تفعيلها وربطها في أقرب وقت ممكن حتى تكون كل المستشفيات بليبيا مرتبطة بغرفة الطوارئ وتكون على استعداد دائم 24/24.

من جهة أخرى، حث الدكتور الزناتي أعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية على ضرورة تظافر الجهود لوصول اللقاح لكل مواطن، وضمان نجاح حملة التطعيمات وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة التطعيمات بالمركز وجهاز الإمداد الطبي ومتابعة الحملة وضمان انسيابية التطعيم.