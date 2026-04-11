وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المرافق

أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، رفقة مدير إدارة التفتيش والمتابعة، جولة ميدانية مفاجئة ليل الجمعة/السبت الموافق 10–11 أبريل، شملت مستشفى صرمان، ومستشفى المطرد، والعيادة المجمعة الحرشة.

وجاءت هذه الجولة في إطار متابعة سير العمل داخل المرافق الصحية، والاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مدار الساعة، إضافة إلى رصد أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الطبية والعناصر التسييرية داخل هذه المؤسسات.

وتركزت الزيارة على الوقوف المباشر على واقع الأداء داخل الأقسام المختلفة، والعمل على بحث آليات معالجة التحديات القائمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الصحة الليبية لتعزيز الرقابة الميدانية على المؤسسات الصحية، ورفع جودة الخدمات، انسجامًا مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.