وزير الصحة يجري «جولات مفاجئة» على عدّة مستشفيات ومراكز

أجرى وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد الغوج، جولات تفتيشية ليلية مفاجئة شملت مستشفيات زوارة البحري العام والجميل العام وزلطن العام، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل داخل المرافق الصحية وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال الفترات المسائية.

وشملت الجولة أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الفائقة والعيادات الخارجية، حيث اطلع الوزير على جاهزية الأقسام الطبية، وآليات عمل الأطقم المناوبة، ومدى انسيابية تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

كما تابع مستوى التجهيزات الطبية داخل غرف العناية والإسعاف، وراجع المخزون الدوائي ومستلزمات الطوارئ، للوقوف على مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة.

واستمع الوزير إلى عدد من المرضى والمواطنين المترددين على المستشفيات، إضافة إلى الكوادر الطبية والتمريضية، للاطلاع على مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، ورصد أبرز التحديات والمختنقات التشغيلية التي تواجه سير العمل.

وخلال الجولة، جرى حصر النواقص والاحتياجات التشغيلية العاجلة، مع بحث الحلول الكفيلة بمعالجتها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.

وشدد الدكتور محمد الغوج على أهمية الالتزام بجداول المناوبات، ورفع مستوى الجاهزية داخل المرافق الصحية، مؤكداً ضرورة توفير أفضل مستويات الرعاية الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

وفي ختام جولته، أصدر الوزير تعليماته للإدارات المختصة بوزارة الصحة بالإسراع في معالجة النواقص، ودعم أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات زوارة والجميل وزلطن بكافة احتياجاتها، مؤكداً أن الوزارة ستواصل الرقابة الميدانية المكثفة على المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتقريب الرعاية التخصصية من المواطنين في مختلف البلديات.

كما قام وزير الصحة بجولة ميدانية مفاجئة لثلاثة مستشفيات (زلطن، الجميل، رقدالين) للوقوف على مستوى جاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة. واطّلع على التجهيزات الطبية وتواجد الأطقم المناوبة وسير تقديم الخدمات العاجلة للمرضى.

ففي مستشفى زلطن العام، تفقد الوزير أقسام الطوارئ وبحث الاحتياجات التشغيلية مع الطواقم الطبية، وفي مستشفى الجميل العام، تابع آلية عمل قسم الإسعاف ومدى جاهزية الكوادر المناوبة، أما في مستشفى رقدالين العام، فشملت الزيارة أقسام الطوارئ والنساء والولادة، للاطمئنان على خدمات الرعاية للأمهات والمواليد خلال الليل.

واختتم الوزير لقاءاته مع الأطقم الطبية بحصر النواقص من المستلزمات والمشغلات، موجهاً بسرعة توفيرها، مع التشديد على الالتزام التام بنظام المناوبات لضمان خدمة طبية مستمرة على مدار الساعة.