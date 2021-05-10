وزير الصحة يستعرض في اجتماع ببنغازي مستوى الخدمات الطبية

عقد الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً مع الاستشاريين الطبيين بمدينة بنغازي، بالإضافة إلى رئيس ديوان المنطقة الشرقية وعدد من مدراء المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات المطلوبة لتوطين العلاج، وآلية تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه الاستشاريين والمقترحات الممكنة لحلها.

واستعرض الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تواجه القطاع الصحي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد وزير الصحة على ضرورة وضع الحلول المناسبة لجميع العراقيل والمشاكل التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمرضى.

كما أكد الوزير على معالجة مشكلة النقص الحاصل في الأدوية وخاصة أدوية الأورام، ووعد بأن الأدوية ستتوفر بعد عيد الفطر المبارك، بعد التعاقد وإعطاء الإذن لإستيراد احتياجات مرضى الأورام من أدوية ومعدات.

وأضاف في كلمة له: “من المهم وضع الحلول المناسبة لجميع العراقيل والمشاكل التي تُساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية”.

وتأتي هذه الإجتماعات الدورية في إطار تنفيذ عدد من الخطط التي تبنتها وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومن بينها توطين العلاج بالداخل.

وزير الصحة في اجتماعه بعدد من الاستشاريين الطبيين بمدينة بنغازي: "من المهم وضع الحلول المناسبة لجميع العراقيل والمشاكل… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‏ في الأحد، ٩ مايو ٢٠٢١