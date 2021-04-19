وزير الصحة يستعرض ما حققته الوزارة خلال 30 يوماً

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اجتماعه الثاني اليوم الاثنين، مع مديري الإدارات بالوزارة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد جاء هذا الاجتماع تقييماً لأداء الوزارة منذ استلامها، وجاء الاجتماع تحت شعار: “30 يوماً مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟”.

وناقش المجتمعون مع الوزير، مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، وما هي الخطوات والمشاريع المقبلة.

ومن أهم المواضيع التي نُوقشت خلال الاجتماع:

القوافل الطبية وسرعة تجهيزها

المنظمات الدولية وضرورة التزامها واحترامها للقنوات الشرعية للدولة

المشاريع المتوقفة وإمكانية استكمالها

الأكسجين ونسبة توافره في كل مناطق ليبيا

المشاكل التي تواجه تزويد مراكز العزل وطرق حلحلتها

النفايات الطبية وطرق التخلص منها

أدوية الأورام والكلى ومضادات السموم وكذلك الأدوية العامة

آلية التفتيش والمتابعة ومدى مُتابعة الوزارة لدورها في البحت والتقصي عن أي تقصير قد يحدث أو حدث

وعقب الاجتماع اتخذت عديد القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين فيها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين، بحسب مكتب الوزارة الإعلامي