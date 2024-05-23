وزير الصحة يستقبل وفدا من أعيان ومشايخ تندميرة

استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة، رمضان أبوجناح، أمس الأربعاء، وفدًا من أعيان وحكماء ومشايخ منطقة تندميرة التابعة لبلدية الجبل الغربي.

وناقش الوزير مع ضيوفه، الأوضاع العامة بالمنطقة، وآلية إيجاد الحلول المستعجلة لتوفير احتياجات القطاع الصحي بالمنطقة، وسد النقص في عدد من التخصصات داخل المرافق الصحية.

و حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، استمع أبو جناح، لملاحظات الحضور حول المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع الصحي والخدمات الطبية بالمنطقة.

وأكد وزير الصحة متابعته الشخصية لكل ما ورد من ملاحظات، وعمله من أجل تنفيذ المقترحات وتذليل المعوقات والصعوبات لضمان وصول الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين بالمنطقة.