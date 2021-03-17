وزير الصحة يستلم في البيضاء مهامه من حكومة «الثني»

عُقد اليوم الأربعاء، بمدينة البيضاء في الجبل الأخضر، مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة، حيث سلم الدكتور سعد عقوب وزير الصحة المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة، مهامه كوزير للصحة إلى الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وحضر مراسم التسليم عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات والمستشفيات والخدمات الصحية والبلديات، وبعض من الأعيان والمشايخ من مدن مختلفة.

وقال الدكتور عقوب في كلمة له: “تعتبر وزارة الصحة من أولى الوزارات التي قامت بالتداول السلمي للسلطة، وذلك بتسليم كل أملاك ومحتويات وإرث إداري لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إلى السيد الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ونتمنى أن يكون هذا المثال يحتذى به من قِبل باقي الوزارات بالحكومة من أجل ليبيا ولم شملها وتضميد جراحها ووحدة أهلها وأرضها وترابها”.

استلام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لمهامه من وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة. 17 مارس 2021م. عُقد صباح… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني‏ في الأربعاء، ١٧ مارس ٢٠٢١

وفي أولى الخطوات العاجلة لوزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أ.د. علي الزناتي، عقد الوزير أمس الثلاثاء، بديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، اجتماعه الأول.

وضم الاجتماع كل من:

مدير إدارة الشؤون الطبية

مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية

مدير إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي

مدير إدارة التفتيش والمتابعة

مدير إدارة الطوارئ الصحية

مدير إدارة المشروعات

مدير إدارة التخطيط

مدير إدارة الشؤون العلاجية

نائب مدير إدارة الشؤون العلاجية

مدير إدارة الشؤون القانونية

مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية

رئيس قسم المراجعة الداخلية

المراقب المالي

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور العالقة بديوان وزارة الصحة والمتعثرة والعاجلة والتي من أهمها اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة، واعتماد الملاك الوظيفي، كما تطرق إلى مناقشة خطة عمل الإدارات للعام 2021م.

هذا وأكد أ.د الزناتي على ضرورة الالتزام والتعاون بين جميع الادارات في الوزارة من اجل أداء مهامها على أكمل وجه، وذلك لتخطي جميع المشاكل والعقبات المتراكمة التي تواجه القطاع.

وأوضح أ.د الزناتي أن “هدفنا الأسمى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتقديم مستوى خدمات صحية تلائم وتليق بتطلعات المواطن الليبي”، وفق قوله.