وزير الصحة يشارك بـ«المؤتمر الدولي للصحة» في كوبا  

بدعوة من وزير الصحة الكوبي خوسيه ميراندا، وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، إلى جمهورية كوبا، للمشاركة في النسخة الخامسة من “المؤتمر الدولي للصحة– كوبا 2025″، والذي يُقام هذا العام تحت شعار “صحة واحدة”.

وكان في استقباله “ممثل عن رئيس الدولة ونائب وزير الاقتصاد، حيث جرت مراسم استقبال رسمية عكست عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، واهتمام الجانبين بتعزيز التعاون في المجال الصحي”.

وأعرب المهندس رمضان أبوجناح، “عن شكره وتقديره لحكومة كوبا على حفاوة الاستقبال، مثمنًا الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام، الذي يُعد منصة عالمية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الصحية المشتركة”.

وأكد “حرص ليبيا على توطيد علاقاتها الدولية في القطاع الصحي وتوسيع مجالات الشراكة مع الدول الصديقة”.